Blablacar lancia Blablabus e fa concorrenza a Flixbus

La piattaforma francese Blablacar entra nel mercato tedesco con Blablabus, facendo concorrenza a Flixbus in 19 città tedesche. Ieri è partito il primo viaggio inaugurale con un bus da Duesseldorf e Berlino. Fino a settembre i viaggiatori pagheranno appena un euro a tratta, ha reso noto il manager della società Christian Rahn a Berlino. Entro la fine del 2019 saranno attivate 40 destinazioni in Germania e 400 in tutta Europa. Al momento sono iscritti alla piattaforma accessibile tramite App 6,5 milioni di clienti solo in Germania.