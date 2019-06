Al via giro Alpi con auto elettriche

Scatterà il 4 luglio da Cogne, in Valle d'Aosta, e si concluderà il 10 luglio a Bled, in Slovenia, la prima edizione dell'Alpine Pearls E-Tour, una sorta di 'Mille Miglia' riservata alle auto elettriche. Saranno impegnate sette auto (Nissan, Renault, Tesla, Bmw e Jaguar) completamente elettriche che percorreranno un tragitto che unirà diverse località alpine europee con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile. In totale verranno percorsi 1.600 chilometri e attraversati sei paesi delle Alpi in 5 tappe, con un dislivello positivo di ben 16.000 metri.

Promotore del progetto è Alpine Pearls, associazione di comuni nata nel 2006 come follow-up del progetto europeo Alps Mobility, con lo scopo di unire località alpine accomunate dalla missione di promuovere un turismo rispettoso dell'ambiente. Tra le tappe principali Les Diablerets, Interlaken e Arosa in Svizzera, Moso e Racines in Alto Adige, Moena in Trentino, Valbrenta in Veneto e Weissensee in Austria.