FCA sceglie IMG come partner globale licensing per marchi Ue

FCA Italy SpA e FCA Group Marketing SpA hanno scelto IMG - azienda leader globale dello sport, moda, eventi e media e più grande distributore e produttore indipendente al mondo di contenuti sportivi e di intrattenimento, con uffici in più di 30 Paesi - per gestire il proprio programma di licensing per i marchi Fiat, Fiat 500, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia e Abarth.

La nuova partnership completa il legame di IMG con l'intero gruppo FCA, in quanto rappresentava già i marchi americani Jeep, RAM, Dodge e Chrysler. L'obiettivo di IMG è far crescere la presenza internazionale dei marchi italiani del settore automotive dall'attuale gamma di prodotti che comprende giocattoli, videogiochi e oggetti da collezione per sviluppare maggiormente programmi di licenza lifestyle e prodotti tecnici. La collaborazione comprende anche la gestione globale del programma di licensing già esistente dei marchi Fiat, Fiat 500, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia e Abarth.

''Abbiamo selezionato IMG dopo un'analisi e ricerca approfondita - ha commentato Cristiano Fiorio, head of brand communication FCA EMEA Region - poiché sono stati in grado di interpretare, prevedere e anticipare l'importanza della crescita di una brand extension rimanendo allo stesso tempo attenti alla protezione dell'indentità e dei valori di marca. Sono stati in grado di creare un business plan sostenibile e allo stesso tempo di dimostrare come sostenere il valore del marchio''.

La strategia di IMG - che fa parte del network Endeavor - prevede un approccio che parte dalle singole regioni nello sviluppo e potenziamento del programma di licensing di ciascun brand con un team internazionale coordinato dall'ufficio italiano IMG di Milano.