Autovie Venete, traffico e code nel fine settimana

E' un fine settimana che si preannuncia molto trafficato in A4 quello in arrivo secondo le previsioni di Autovie Venete. Oltre ai transiti dei pendolari del mare, fa sapere la Concessionaria, in questo primo week end d'estate, si aggiungeranno quelli dei turisti provenienti da oltreconfine che, dopo Ascensione e Pentecoste festeggeranno il Corpus Domini. Austriaci e tedeschi approfitteranno delle quattro giornate di vacanza per raggiungere le località dell'Alto Adriatico. Potenziato, dunque, il personale ai caselli più "critici" di Latisana, San Stino di Livenza, San Donà di Piave e Trieste-Lisert. Circolazione intensa già dalla mattinata e che si intensificherà nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A23 Palmanova, informa Autovie. Transiti elevati anche lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Domani il traffico sarà sostenuto al mattino in A4, verso Venezia, con possibili code e rallentamenti all'altezza del bivio A4/A23; più fluido sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Venezia.