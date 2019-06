Viadotto E45: pm Arezzo, altri 10 giorni per super-perizia

Servono ancora 10 giorni per completare la superperizia sulla E45 richiesta dal giudice Piergiorgio Ponticelli e poi potranno riprendere i lavori sul viadotto Puleto, che rimase chiuso completamente per un mese da metà gennaio a metà febbraio scorsi per motivi di sicurezza e che attualmente è percorribile solo per i mezzi leggeri, a una velocità massima di 40 chilometri orari. Lo ha assicurato il procuratore di Arezzo Roberto Rossi dando assicurazioni ai sindaci, quelli di Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, San Giustino Umbro e Città di Castello (Perugia) e Bagno di Romagna (Forlì Cesena).

Il consulente della procura, Claudio Modena, ha chiesto dieci giorni per completare i sopralluoghi finalizzati alla verifica delle condizioni del viadotto. Una volta terminati, quindi entro la fine di giugno, Anas potrà riprendere i lavori per riaprire il tratto anche, almeno in parte, ai mezzi pesanti.

"Siamo molto preoccupati per la chiusura che ha causato pesanti danni sia al turismo e alle attività commerciali e industriali - ha detto il sindaco di Sansepolcro, Mauro Cornioli - la speranza è che entro i dieci giorni previsti i lavori possano riprendere e la situazione si sblocchi".

Invece, parlando del rifacimento di 5 km che, al momento, interrompono la ex statale Tiberina 3 bis, unica alternativa alla E45 attualmente impraticabile in coincidenza con il tratto del viadotto Puleto, Claudio Marcelli, sindaco di Pieve Santo Stefano (Arezzo), ha detto: "Se la situazione non si sblocca toccherà al sindaco di Pieve Santo Stefano farlo con un'ordinanza ad hoc". Quei 5 km, al momento, interrompono la ex statale Tiberina 3 bis e ad aprile era stato annunciato che l'Anas aveva completato la progettazione esecutiva per il ripristino del tratto stradale nel territorio di Pieve Santo Stefano. Inoltre era stato confermato che il procedimento per il ritorno alla competenza statale della Tiberina 3 bis era partito. Ma "risulta che sia stato chiesto pure un sopralluogo archeologico sul tratto. Una situazione - ha concluso Marcelli - che non può andare avanti e che toccherà risolvere al Comune".