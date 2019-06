Peugeot 508 SW, test gratuiti per i possessori MilleMiglia

Peugeot ha stretto un accordo con Alitalia per far provare la nuova ammiraglia del Leone, la 508 in versione SW, ai clienti iscritti al programma MilleMiglia. Tutti i soci iscritti al programma frequent flyer della compagnia italiana che voleranno tra gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino e in possesso di biglietto andata e ritorno in giornata, avranno l'occasione di noleggiare nuova 508 SW a titolo totalmente gratuito e con un riconoscimento in miglia valide per il programma fedeltà. E chi, sempre tra tutti gli iscritti MilleMiglia, deciderà di acquistarla entro ottobre, riceverà inoltre un bonus di 50.000 miglia.

L'iniziativa è volta ad offrire un servizio esclusivo ad un target di clientela specifico, facendo provare, in un contesto diverso dal classico test drive, la nuova ammiraglia del Leone trasmette a piene mani.

La partnership prevede infine una ricca serie di attività promozionali a sostegno dell'operazione: sui canali Alitalia (spot nelle lounge degli aeroporti, annuncio di bordo, magazine Ulisse, mailing dedicato, sito web), nonché una analoga visibilità sulle properties media Peugeot.