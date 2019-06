Ford Performance Driving University per clienti fleet

A Pavia, presso il Circuito Tazio Nuvolari, si è svolta una sessione di Ford Performance Driving University, programma di corsi di guida sportiva dell'Ovale Blu, introdotto con l'obiettivo di fornire conoscenze, tecniche di guida e approfondimenti sulle tecnologie presenti sulla gamma Ford.

L'iniziativa, dedicata sia ai fleet manager delle aziende sia al personale commerciale delle società di noleggio a lungo termine, è un full-immersion di un giorno, durante il quale i partecipanti possono acquisire maggiore consapevolezza del comportamento delle auto, anche nelle situazioni più estreme.

''E' un progetto a 360 gradi che vede coinvolti sia i fleet manager delle aziende sia il personale commerciale delle società di noleggio, con l'obiettivo di garantire una maggiore conoscenza del prodotto Ford e di poterne sfruttare al meglio le potenzialità in termini di tecnologie e di sicurezza - ha commentato Fabrizio Quinti, Fleet, Rental & Remarketing Manager Ford Italia - I corsi sono completamente gratuiti e possono essere indirizzati anche ai driver delle aziende per un approfondimento sulla guida sicura''.

All'interno della giornata vengono affrontati argomenti legati alla sicurezza e al controllo della vettura in pista, come l'impostazione delle traiettorie, l'handling, la staccata, il controllo del sovrasterzo o il comportamento dinamico in condizioni limite. Agli esercizi si affiancano i giri veloci in pista, durante i quali i partecipanti hanno la possibilità di guidare vetture Ford Performance, unendo, quindi, l'aspetto più formativo a quello più adrenalinico.

Inoltre, durante le sessioni, vengono spiegate e provate le principali tecnologie di guida assistita, introdotte a bordo delle vetture Ford, che trovano la loro massima espressione nel Ford Co-Pilot della nuova Focus, progettato per rendere l'esperienza di guida più confortevole, meno stressante e più sicura.

L'edizione dedicata ai clienti fleet nasce come spin off del Ford Performance Driving University dedicato ai clienti che hanno acquistato un modello Ford ad alte prestazioni, creato nel 2017, nell'ambito dell'impegno di social responsibility dell'Ovale Blu, per insegnare come gestire responsabilmente e in sicurezza la potenza della propria vettura Ford Performance.

I corsi di Ford Performance Driving University, che dal lancio hanno coinvolto oltre 1.000 partecipanti, sono gratuiti e si svolgono presso alcuni dei più importanti circuiti italiani, tra cui quelli di Pavia, Modena, Magione e Anagni.