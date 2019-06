Formula E: Gp di Roma confermato, novità Londra e Seul

È stato pubblicato il calendario per la sesta stagione del Campionato FIA di Formula E, riservato alle monoposto elettriche, con due nuove città, Seul e Londra, che si aggiungono alla lista. Il calendario della stagione 2019/20 comprenderà 14 gare in 12 città e 4 quattro continenti. La stagione più impegnativa delle corse elettriche inizierà con un doppio appuntamento a Ad Diriyah a novembre, toccherà per la prima volta Seul a maggio e si concluderà a Londra a fine luglio.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA FORMULA E

1 Ad Diriyah - Saudi Arabia - 22 novembre, 2019

2 Ad Diriyah - Saudi Arabia - 23 novembre, 2019

3 TBC TBC - 14 dicembre, 2019

4 Santiago - Chile - 18 gennaio, 2020

5 Mexico City - Messico 15 febbraio, 2020

6 Hong Kong - Cina 1° marzo, 2020

7 TBC Cina - 21 marzo, 2020

8 Roma - Italia - 4 aprile, 2020

9 Parigi - Francia - 18 aprile, 2020

10 Seoul* - Corea del Sud - 3 maggio, 2020

11 Berlino - Germania - 30 maggio, 2020

12 New York City - USA - 20 giugno, 2020

13 Londra* - UK - 25 luglio, 2020

14 Londra* - UK 26 luglio, 2020

Il Campionato ABB FIA Formula E inizierà dal Medio Oriente per proseguire verso Santiago, Città del Messico, Hong Kong, Cina e tornare a Roma per la prima puntata delle gare europee denominate Voestalpineeuropeanseries.

Il 4 aprile il Campionato tornerà per il terzo anno consecutivo nella Capitale sul circuito dell'EUR, ormai collaudato e apprezzato sia dai piloti che dagli appassionati dei bolidi elettrici. “Manca poco meno di un anno ad un appuntamento ormai entrato nel cuore della città di Roma che ha registrato uno straordinario successo nelle prime due edizioni" - ha dichiarato Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini del Comune di Roma. "Stiamo già lavorando per pianificare l’evento del 2020 e come sempre ci saranno delle novità a favore della città e dei suoi abitanti. Ogni edizione lascia qualcosa di tangibile alla collettività, questo è il patto tra Roma Capitale e gli organizzatori, connubio ormai consolidato, che promuovono con favore iniziative a giovamento delle città che ospitano il campionato. La Capitale ha scoperto un cuore green e continua ad incentivare tutte le iniziative che favoriscono la riduzione dell’impatto ambientale e la mobilità elettrica”.

Il Campionato continuerà poi a Parigi, con una breve sosta a Seoul, seguita da Berlino per completare le tappe Europee. Montecarlo sarà assente dal Campionato per una stagione facendo parte dei circuiti ad anni alterni.

La penultima gara si disputerà a New York City, il Campionato tornerà poi a Londra che rientra nel calendario per la finale di due giorni all'ExCeL London il 25 e 26 luglio.

Oltre alla pubblicazione del calendario ABB FIA Formula E del 2019/20, sono state apportate modifiche anche al regolamento, con validità a partire della sesta stagione.

Novità per la prossima stagione, i piloti avranno a disposizione 10 kW in più di potenza in ATTACK MODE, passando da 225 kW a 235 kW. Inoltre, non potranno attivare l'ATTACK MODE durante la Full Course Yellow (FCY), o durante regime di safety car - il che significa che i piloti dovranno uscire dalla traiettoria di gara per attivare l'ATTACK MODE in condizioni di gara normali e scongiurare il rischio di perdere posizioni.

Inoltre, per migliorare la gestione dell'energia, quando la safety car sarà in pista o sotto FCY, una quantità standard di energia - pari a 1 kWh al minuto - sarà sottratta dal totale rimanente in ogni vettura. Questa misura eviterà che i conducenti risparmino energia guidando a velocità ridotte durante FCY o seguendo la safety car.

La FIA ha inoltre rilasciato maggiori dettagli sul ciclo della vettura Gen2, confermato fino alla fine dell'ottava stagione. L'aggiunta di una stagione è stata concordata con i team e costruttori, salvaguardando la stabilità dei regolamenti e dei costi. Tuttavia, ci sono ulteriori modifiche riguardanti sia le prestazioni delle vetture che delle regole di gara, tra cui un aumento della potenza previsto, miglioramenti della batteria e un'evoluzione del design della carrozzeria attuale.

Infine, ci saranno più punti a disposizione nella sesta stagione, con un punto aggiuntivo per chi completerà il giro più veloce durante le fasi a gruppo delle qualifiche. Il pilota che si assicura la Julius Baerpole position si aggiudica tre punti esattamente come negli anni precedenti, oltre a un punto per il pilota che durante la gara completa il giro più veloce tra i primi 10 della classifica finale