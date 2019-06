Young Driver by Citroën, imparare a guidare già a 10 anni

Per i suoi 100 anni, Citroën si rivolge ai più giovani con un programma di apprendimento della guida, già a partire dai 10 anni di età. Young Driver by Citroën, anteprima in Francia, riprende la formula già sperimentata di Young Driver nel Regno Unito, con 700.000 lezioni già eseguite.



I giovani piloti si mettono al volante di una Citroën C3 dedicata alla scuola guida,su un circuito sicuro, a fianco di un istruttore ufficiale. L'iniziativa partirà il 15 giugno, in collaborazione esclusiva con Citroën. In un luogo appositamente designato, viene allestita la scuola guida per la giornata, dove bambini e genitori si ritrovano in un ambiente di festa. Al volante di una Citroën C3 con doppi comandi, inizia la lezione da 30 o 60 minuti, insieme a un istruttore ufficiale, su un circuito sicuro e appositamente allestito, con cartelli stradali e semafori. Si tratta semplicemente di imparare le buone pratiche: regolare il sedile, inserire le marce, parcheggiare, in tutta libertà e senza preoccupazioni. Le prenotazioni per la prima giornata sono aperte su:www.youngdriver.fr. L'iniziativa si rivolge ai ragazzi a partire dai 10 anni con un'altezza minima di 1.42 m.