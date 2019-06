Jeep Trackhawk Day, adrenalina pura con Grand Cherokee 710 Cv

Jeep ha organizzato i Trackhawk Days, una due giorni all'insegna delle emozioni e del divertimento che si svolgerà al Centro Sperimentale Balocco - il circuito dove vengono testati tutti i veicoli Fiat Chrysler Automobiles - per i prossimi 21 e 22 giugno.



Alcuni clienti selezionati provenienti dai più importanti mercati europei, tra cui Germania, Francia, Austria, Polonia, Svizzera e Regno Unito, prenderanno parte agli straordinari Trackhawk Days: un'emozionante esperienza di guida su pista al volante di Jeep Grand Cherokee Trackhawk, il suv di produzione in serie più potente e veloce di sempre.



Grand Cherokee Trackhawk sarà a disposizione per test drive e di prove di velocità sulla pista Alfa di Balocco. Sarà inoltre possibile effettuare il test di accelerazione Quarto di miglio (400 metri) su una pista dedicata, durante il quale gli ospiti sperimenteranno l'incredibile accelerazione registrata da Trackhawk nella partenza da fermo grazie al Launch Control, disponibile di serie su questo modello. Il Launch Control imita il comportamento di un pilota professionista per ottimizzare le prestazioni di Grand Cherokee Trackhawk mettendo motore, cambio, trasmissione, controllo della stabilità e sospensioni in condizione di effettuare una partenza da manuale. Attivato tramite un pulsante posto sulla console centrale, il sistema consente un'accelerazione maggiore e più continua e regolare sui rettilinei. Per completare l'autentica esperienza in stile Jeep, gli ospiti potranno inoltre testare le leggendarie prestazioni dei modelli 4x4 del brand sullo speciale circuito off-road di Balocco. Una flotta di modelli dotati di dotazione specifica per la guida 4x4 e appartenenti alla famiglia Trailhawk, tra cui Renegade, Compass, Cherokee e Grand Cherokee, oltre all'iconica Wrangler (negli allestimenti Sahara e Rubicon), consentiranno ai clienti di dedicarsi al crawling e alle avventure in fuoristrada, che contraddistinguono lo stile di vita di tutti gli appassionati Jeep. Il circuito off-road presenta una serie di ostacoli e passaggi particolari che permetteranno ai visitatori non solo di mettere alla prova Wrangler e gli altri modelli della gamma Jeep ma anche di testare le proprie capacità di guida in fuoristrada affiancati da piloti qualificati della Jeep Academy. Dotata di propulsore V8 6,2 litri sovralimentato da 710 Cv e 868 Nm di coppia abbinato all'aggiornato cambio automatico a otto marce TorqueFlite a elevata capacità di coppia, Trackhawk offre prestazioni di riferimento: da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, con una velocità massima di 289 km/h e uno spazio di frenata da 100 a 0 km/h di soli 37 metri, grazie al nuovo impianto Brembo. All'eccellente maneggevolezza e allo straordinario comportamento dinamico su strada contribuiscono il sistema Selec-Track a cinque modalità e le sospensioni ammortizzanti adattive Bilstein.



Gli esterni della nuova Jeep Grand Cherokee Trackhawk sono al contempo aggressivi e funzionali, e sono contraddistinti da passaruota in tinta carrozzeria, cofano scolpito dotato di doppio estrattore d'aria e terminale di scarico quadruplo. La caratteristica griglia frontale a sette feritoie è affiancata da fari bi-xeno adattivi contornati da un inserto luminoso a LED. I fari del modello Trackhawk vantano un esclusivo sfondo Gloss Black che ne accentua il look simile a un gioiello. Completano l'aspetto esteriore i cerchi con finiture in titanio da 20 pollici, che mostrano le inconfondibili pinze dei freni Brembo di colore giallo, i badge Supercharged sulle porte anteriori e quello Trackhawk sul portellone posteriore - tutti contraddistinti dalla finitura Liquid Titanium Chrome su sfondo Matte Black.



Gli interni sono ispirati al mondo delle corse sono stati progettati per offrire un ambiente confortevole: sono realizzati con materiali soft-touch di alta qualità e impreziositi da esclusive finiture Light Black Chrome e inserti in fibra di carbonio. La plancia è contraddistinta da un quadro strumenti con display (DID) da 7 pollici dotato di contagiri posizionato nella sezione centrale, mentre il tachimetro che arriva fino a 320 km/h è situato sul lato sinistro del quadro strumenti. Nella console centrale si trova il nuovo sistema Uconnect di ultima generazione con display da 8,4 pollici completo di Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla funzionalità Performance Pages, esclusiva di Trackhawk, che garantisce un feedback immediato sulle prestazioni della vettura.