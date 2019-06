Alfa Romeo al Parco del Valentino con Stelvio e Tonale

Dal 19 al 23 giugno, in occasione della quinta edizione del Salone dell'Auto di Torino al Parco Valentino, il gruppo FCA, con i marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Abarth e Mopar, esporrà le ultime novità di prodotto, oltre a mettere a disposizione alcuni esemplari per vivere la possibilità di effettuare test drive.



Presso lo stand Alfa Romeo il pubblico potrà ammirare Alfa Romeo Tonale, il concept presentato a Ginevra che rappresenta l'elettrificazione secondo Alfa Romeo. Tonale è il primo suv compatto ibrido plug-in del marchio, che attraverso il linguaggio classico vuole riscrivere le regole del segmento in maggiore crescita, grazie all'unicità dello stile italiano e a un impareggiabile piacere di guida. Al suo fianco un suv Stelvio che si fregia dell'emblema 'Ti', 'Turismo internazionale', da sempre sinonimo delle Alfa Romeo più accattivanti e tecnologiche. Durante la manifestazione sarà possibile vedere da vicino anche la monoposto di Formula 1 che nel campionato mondiale rappresenta i colori del team Alfa Romeo Racing e la Giulia Quadrifoglio nella nuova livrea ocra, protagonista della Parata dei Presidenti, in anteprima dinamica assoluta.



Appuntamento imperdibile della quinta edizione sarà la Parata in programma la sera di mercoledì 19 giugno. Si tratta di una sfilata di supercar, prototipi, hypercar e one-off che sfileranno in un circuito cittadino. A questa passerella esclusiva parteciperà l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio nella livrea Ocra, per la prima volta in movimento. Sullo stand al Parco del Valentino spazio anche a un esemplare dello Stelvio equipaggiato con il propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 CV, abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. Il motore è un 4 cilindri costruito interamente in alluminio e con l'albero di trasmissione in carbonio. Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo benzina da 280 CV (coppia massima di 400 Nm a 2.250 giri/min) è best in class in termini di accelerazione: passa da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi.



La velocità massima è di 230 km/h. Il modello esposto si fregia della storica sigla Ti, 'Turismo Internazionale', da sempre sinonimo delle Alfa Romeo più accattivanti e tecnologiche, e i ricchi contenuti non potranno che soddisfare le aspettative più elevate.