Daimler protagonista al Roma Pride con truck del tour 2019

''Le diversità di genere, età, cultura, paese di provenienza, orientamento sessuale o legata ad una disabilità, e la loro inclusione, costituiscono un grande patrimonio, fondamentale alla crescita e allo sviluppo di un grande Gruppo internazionale''. Valori condivisi dal gruppo Daimler che lo scorso sabato è stato protagonista del corteo della Capitale, in occasione della 25° edizione del Roma Pride, con il truck del Daimler Pride Tour 2019. Mercedes-Benz Italia e Mercedes-Benz Financial Services Italia, sostenitori dell'iniziativa, hanno invitato tutti i collaboratori della grande squadra di Mercedes-Benz in Italia a salire a bordo del Daimler Truck Pride, come primi ambasciatori di un forte messaggio di apertura e inclusione.



Dopo Dallas e Tel Aviv, il truck del Daimler Pride Tour è approdato a Roma, portando i valori della Diversity nella Parade del Roma Pride 2019. ''Il Gruppo Daimler mi ha dato l'opportunità di lavorare in tanti paesi, molto diversi tra loro per cultura, abitudini, stili di vita e tradizioni - ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia. - Esperienze diverse che mi hanno permesso di cogliere ancora di più il valore delle diversità e l'enorme potenziale che può scaturire dalla loro integrazione. La diversità rappresenta il principale motore della creatività e contribuisce a ringiovanire ed innovare: è una delle chiavi del successo di un'azienda''. Oggi, la community Daimler conta oltre 282.000 persone, provenienti da 156 Paesi in tutto il mondo. Più di 50.000 sono donne, delle quali oltre il 16% ricopre posizioni manageriali di medio e alto livello, anche all'interno del Board of Management di Mercedes-Benz Cars. L'età media dei collaboratori è intorno ai 40 anni per le donne e 43 per gli uomini, ma all'interno del Gruppo sono rappresentate ben cinque generazioni.