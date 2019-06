Giappone: una persona su 4 alla guida dopo gli 80 anni

Una persona su quattro, tra gli ultra ottantenni in Giappone, continua a guidare: lo rivela un'indagine del governo, evidenziando come l'auto rimane il mezzo di trasporto privilegiato per le persone più anziane - in particolare nelle aree rurali, dove i servizi pubblici risultano più limitati.

Con un numero così elevato di persone in età avanzata alla guida, tuttavia, continua a salire il numero degli incidenti stradali, in alcuni casi anche mortali. Lo scorso aprile un automobilista 87enne è stato coinvolto in un incidente a nord di Tokyo, nel quale hanno perso la vita una bambina di tre anni e la madre. In maggio, un 90enne non si è fermato al semaforo, investendo tre persone a Chigasaki, e uccidendone una.

Il sondaggio è stato condotto su un campione di 3.000 persone, tra uomini e donne, di età superiore ai 60 anni. La percentuale di persone con più 80 anni di età ancora alla guida è del 26,4%, e di queste il 59% lo fa quotidianamente.