Alla Ferrari Monza Sp1 il Red Dot Award

Due importanti riconoscimenti al design della Ferrari. La Ferrari Monza Sp1 riceverà il 'Red Dot: Best of the Best' mentre un premio onorario andrà al team guidato da Flavio Manzoni, vice-president for design della Casa di Maranello. Saranno consegnati a Essen, in Germania, l'8 luglio, nella cerimonia del 'Red Dot Award: Product Design 2019', che tra il 2015 e il 2019 ha assegnato 14 riconoscimenti alle rosse. Il 'Best of the Best' è il più prestigioso del concorso ed è andato a cinque modelli del Cavallino Rampante di fila: dopo la FXX-K, la 488 GTB, la J50 e la Portofino, quest'anno la Monza SP1 viene celebrata per il suo design innovativo e la straordinaria eleganza delle linee. Nella storia del premio, nessun'altra casa automobilistica ha mai ottenuto un tale risultato. Manzoni e il suo team riceveranno il Trofeo 'Radius' e saranno ufficialmente proclamati "Red Dot: Design Team of the Year 2019".