Moto: vendite maggio rallentano,ma progressivo 2019 positivo

Pioggia e freddo calano anche sul mercato delle due ruote. A maggio le immatricolazioni sono state 28.579, il 10,6% in meno dello stesso mese 2018. Secondo Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, le moto registrano in particolare un calo del 5,2%, gli scooter del 14,4% e o cinquantini del 14,4%. Complessivamente da gennaio a maggio sono stati venduti 117.637 veicoli a due ruote a motore, con un incremento del +6,7% sullo stesso periodo dell'anno scorso. "Il quadro economico generale offre in prospettiva motivi di seria preoccupazione a causa di una sostanziale stagnazione. Tuttavia - commenta Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma - la flessione del nostro mercato, da anni in controtendenza rispetto a molti altri, è dovuto ad un meteo particolarmente inclemente, con molti giorni piovosi che hanno rimandato gli acquisti. Inoltre va sottolineato che ci si confronta con un maggio 2018 che aveva registrato il picco delle vendite. Contiamo - prosegue Dell'Orto - di riprendere in generale un trend di crescita nei prossimi mesi, confidando anche sugli effetti degli incentivi sui veicoli elettrici, che abbiamo chiesto di estendere e che stanno fornendo i primi risultati positivi".