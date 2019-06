Auto non si ferma all'alt Polizia, sparatoria a Rimini

Gli agenti di una pattuglia della Polizia Stradale hanno inseguito e, dopo aver sparato dei colpi di pistola, hanno fermato un'auto, una Y10, che non si era fermata ad un posto di controllo. Nessun ferito, né i poliziotti né il conducente dell'auto nonostante un colpo abbia infranto il lunotto dell'auto. È successo verso le 14.45 in via Tonale a Rimini. Sul posto la Scientifica della Questura di Rimini e il dirigente della Polizia Stradale.

Il conducente è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale: un agente gli ha sparato quattro colpi di pistola, mandando in frantumi il lunotto della Y10. L'automobilista è un 28enne di Rimini che, alla guida della sua auto, intorno alle 14.30 stava percorrendo, via Tonale, una strada secondaria a doppio senso che collega la Fiera di Rimini al centro storico e zona mare. Quando il poliziotto ha alzato la paletta dell'alt non ha frenato, ma ha proseguito urtando con l'auto il braccio del poliziotto. L'agente ha quindi preso la pistola e ha sparato quattro colpi che hanno frantumato il lunotto della vettura. Dopo 500 metri, la pattuglia della stradale ha raggiunto il giovane che ha dichiarato di non essersi fermato perché aveva fretta di raggiungere la fidanzata. Sull'accaduto sta indagando la polizia stradale con il supporto della squadra mobile e della scientifica della Questura di Rimini. L'auto è sotto sequestro per ulteriori accertamenti.