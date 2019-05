Laureus Charity Night, il 5 settembre serata di solidarietà

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - È prevista per il prossimo 5 settembre, a Milano, presso lo Spazio Antologico di via Mecenate, la sesta edizione della Laureus F1 Charity Night, l'evento di raccolta fondi che cambia la vita di migliaia di bambini.



A sostegno della mission della Fondazione Laureus interverranno i piloti di F1 del team Mercedes: l'inglese Lewis Hamilton e il finlandese Valtteri Bottas, protagonisti di quest'avvio di stagione, con al loro fianco anche il tedesco Nico Rosberg, campione iridato nel 2016, e in prima fila gli Ambassador di Laureus.



La sesta edizione della serata di gala, che raccoglie ogni anno oltre 300.000 euro, presenta elementi di novità rispetto al passato. Oltre ai campioni di F1, in prima fila ci saranno anche gli Ambassador di Laureus; tra gli altri, sono attesi Alessandro Del Piero, Bebe Voi, Giacomo Agostini, Fabio Capello, Ciro Ferrara, David Coulthard e Fabian Cancellara.



Rispetto al passato cambia anche la conduzione, quest'anno doppia. A Federica Masolin, giornalista e volto di Sky Sport della Formula 1, si aggiunge Rudy Zerbi, conduttore radiofonico di Radio Deejay e produttore discografico italiano. Rudy si è avvicinato recentemente al mondo Laureus in occasione dell'ultima edizione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, che si è tenuta lo scorso 18 febbraio a Montecarlo.



Così come la conduzione anche l'impegno in cucina sarà diviso per due. A Davide Oldani, ambasciatore Laureus Italia, si unisce quest'anno Andrea Berton. Due chef stellati che penseranno e cureranno personalmente il menù della serata di gala.



Al debutto assoluto è invece Feel rouge Worldwide Shows, l'agenzia specializzata nella realizzazione di eventi, che curerà per Laureus il nuovo format di live entertainment, pensato per coinvolgere, emozionare e divertire gli ospiti. Il ritmo della serata sarà scandito da un vero e proprio show, basato sugli elementi di tempo e velocità, che vedrà protagonisti performers, Ambassadors e testimonial Laureus.



Dal 2005 ad oggi, nelle periferie di Milano, Napoli, Torino e Roma, la Fondazione ha sostenuto più di 5000 bambini che vivono in realtà di forte deprivazione socio-economica, attraverso numerosi progetti che offrono più di 20 differenti attività sportive. Per allargare il raggio di azione della Fondazione privati e aziende possono contribuire alla serata di gala attraverso sponsorship e partnership.



Il momento centrale della serata sarà l'asta benefica per raccogliere fondi a favore della Fondazione. Sul sito charitystars.com/laureus è possibile, fino alle ore 22.00 del giorno 4 settembre, fare un'offerta per gli oggetti battuti all'asta. Il valore raggiunto online su Charity Stars costituirà la base d'asta per la Charity Night. Protagonisti dell'asta pezzi unici ed esclusivi donati da rinomati luxury brand: IWC Schaffhausen, smart, Baume&Mercier, Piaggio, Jo Fabbri, Taschen, Caruso, Ferrari Trento, Dimore del Quartetto di Milano, Technogym, Piquadro, Santoni, Culti e vari oggetti personali donati negli anni dagli Ambassador Laureus.



Tutti i proventi verranno destinati a sostegno dei progetti della Fondazione attivi nelle periferie delle città di Milano, Napoli, Torino e Roma.



Sponsor della serata Ferrari Trento. Al fianco di Laureus non mancheranno i Global Partners che sostengono da anni tutti i progetti della Fondazione: IWC Schaffhausen, il marchio svizzero di orologi che produce sin dal 1868 orologi il cui valore non teme il trascorrere del tempo, e Mercedes-Benz, marchio del gruppo Daimler, che rappresenta l'eccellenza nel mercato automobilistico premium. (ANSA).





