Supercar ai nastri di partenza della Venezia-Montecarlo

Sono pronti a rombare i motori delle supercar iscritte alla prima edizione della Grand Road Venezia-Montecarlo, gara-passerella di bolidi da sogno al via giovedì dalla città lagunare. Anche l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde da 510 Cv figura tra l'élite di Ferrari, Lamborghini, Aston Martin ammesse alla competizione, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Il tracciato si dipanerà lungo un percorso di 1.000 km, tra strade aperte al pubblico del Nord Italia, dagli scorci particolarmente affascinanti, sino a raggiungere il principato di Monaco.



''Il Grand Road - chiariscono gli organizzatori - aspira a diventare nel tempo il punto di riferimento per il nutrito network di appassionati di vetture sportive, GT, creando un'occasione mondana dall'alto valore conviviale, turistico e sportivo. Non mancherà il brivido adrenalinico della competizione: gli equipaggi avranno infatti l'opportunità unica di testare le performance dei propri 'bolidi' all'interno di due templi dell'automobilismo internazionale, l'Autodromo Nazionale di Monza e la Pista di Prova FCA del Circuito di Balocco (VC)''.



L'evento si aprirà giovedì 30 maggio a Venezia, con le vetture radunate al Tronchetto, per le verifiche tecniche e sportive. Venerdì 31 maggio sono previsti i primi 400 chilometri sino a Como, con passaggi a Castel Ivano di Trento, al Parco Naturale dell'Adamello e al Passo del Tonale. Sabato 1 giugno sono in programma 280 km, per arrivare a Torino dopo aver toccato l'Autodromo di Monza, i laghi Maggiore e d'Orta. Nel terzo e ultimo giorno di gara, domenica 2 giugno, verranno bruciati altri 280 km tra le Alpi italo-francesi.



In merito allo spirito dell'iniziativa, gli ideatori Claudio Rossi, Luca Bergamaschi e Marco Marani chiariscono: ''Dopo tanti anni nell'ambiente dell'automobilismo storico come organizzatori del Gran Premio Nuvolari, abbiamo pensato di confezionare un prodotto che desse l'opportunità ai possessori di supercar moderne di godere delle potenzialità e del comfort delle proprie vetture e, allo stesso tempo, delle bellezze del territorio italiano, il tutto in una cornice di hospitality di altissimo livello''.