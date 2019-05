Ford: al via a Torino il programma Driving For Life

Al via l’edizione 2019 di Ford Driving Skills For Life (DSFL), il programma di corsi gratuiti di guida responsabile che l’Ovale Blu dedica ai giovani nella fascia d’età 18-25, e torna in Italia per il 7° anno consecutivo. Prima tappa a Torino mercoledì e giovedì (29 e 30 maggio), presso la struttura del Lingotto Fiere. Per partecipare è possibile accedere al sito /http://www.drivingskillsforlife.it/ e scegliere una delle sessioni, mattutine (inizio ore 9.00) o omeridiane (inizio ore 14.00), disponibili nel calendario online.