Villa d'Este, A. Lange & Söhne al Concorso d'Eleganza 2019

"La sinfonia dei motori" è il motto del 90 anniversario del Concorso d'Eleganza, il contest più esclusivo per le automobili storiche. Quando i propulsori faranno sentire il loro potente rombo nel parco di Villa d'Este, il leggero ticchettio del Lange 1 Time Zone "Como Edition" renderà omaggio all'incredibile bellezza del luogo e all'esclusività dell'evento. Dal 2012, infatti, il vincitore del "Best of Show", la categoria più prestigiosa, sarà premiato con un orologio di questo tipo da Wilhelm Schmid, CEO di A. Lange & Söhne.



Wilhelm Schmid e il collezionista di automobili storiche Duccio Lopresto si sono confrontati su vari temi: famosi designer, corse leggendarie e collezionisti di spicco.



Protagonista dell'incontro è stata la sensazionale Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale Prototipo della famiglia Lopresto, vincitrice del "Best of Show" nel 2017.



L'orologio è realizzato con cassa in oro bianco, stemma della competizione inciso a mano sul fondello e, sull'anello del fuso orario, l'ora dell'Europa centrale è rappresentata da Como.



