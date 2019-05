Hertz, accordo con Garage Italia:icona è Spiaggina elettrica

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Hertz Italia e Garage Italia insieme per interpretare lo stile italiano e creare delle proposte su misura per un noleggio esclusivo.



Hertz ha creato Selezione Italia per offrire ai propri ospiti un viaggio attraverso un'esperienza nel Made in Italy che unisce un servizio tailor-made al piacere di guidare il meglio dell'automobilismo italiano.



Per annunciare l'accordo con Garage Italia, che affiancherà l'azienda di noleggio per creare delle esperienze esclusive per i propri Ospiti, Hertz ha scelto Sorrento. In particolare Hertz ha voluto organizzare l'incontro presso l'hotel Parco dei Principi, il sogno di Giò Ponti a strapiombo sul mare: ''Abbiamo raccolto la dichiarazione di Giò Ponti, uno dei massimi esponenti del design del nostro paese - ha precisato Massimiliano Archiapatti, ad e direttore generale di Hertz Italia - Dobbiamo misurarci con il passato, ma anche con il futuro e con le utopie, perché ci riconosciamo a pieno nell'incipit, e abbiamo voluto che anche la scelta del luogo completasse la filosofia da cui è nato questo progetto''.



''Siamo molto orgogliosi di questa nuova iniziativa - ha aggiunto - . Selezione Italia per noi è molto più di un'offerta di noleggio, è una filosofia, è il modo in cui viviamo la relazione con i nostri ospiti. Per noi Selezione Italia è il nostro fiore all'occhiello, rappresenta il modo con cui vogliamo presentarci. Siamo in Italia, siamo orgogliosi delle nostre tradizioni, della nostra cultura che è fatta di uno stile distintivo che va dal design alla moda, dal cibo all'arte, ma che soprattutto è accoglienza. Siamo alla ricerca continua di novità e con Garage Italia possiamo offrire ai nostri Ospiti qualcosa di veramente unico. Il primo passo di questo sodalizio è salire a bordo del progetto Icon-e con la Fiat 500 Jolly elettrica di Garage Italia e utilizzare questa rivisitazione della storica auto per la prossima estate''.



Hertz ha scelto Fiat 500 Jolly Icon-e by Garage Italia per proporre una soluzione accattivante per l'estate che oltre a far rivivere lo spirito degli anni Sessanta, offre i vantaggi della tecnologia elettrica per una guida ad emissioni zero.



Sulla base di una Fiat 500 d'epoca, completamente trasformata per diventare una open-air divertente e sbarazzina, curata in ogni minimo dettaglio. Fiat 500 Jolly Icon-e by Garage Italia diventa un'innovativa soluzione eco-friendly grazie alla riqualificazione elettrica del veicolo a trazione posteriore che monta ora un kit retrofit elettrico. Con la 'Spiaggina' Icon-e by Garage Italia, nasce un percorso che porterà presto un'altra novità in Selezione Italia per offrire agli ospiti Hertz un modo nuovo di vivere lo stile Italiano.



(ANSA).