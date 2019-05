PSA lancia Spoticar, brand per veicoli d'occasione

Groupe PSA lancia Spoticar, nuovo marchio commerciale per i veicoli d'occasione. Lanciato in 11 paesi europei nel 2019 a partire dalla Francia, Spoticar propone una scelta multimarca di veicoli selezionati, valutati e preparati dagli specialisti delle nostre reti, per offrire ai clienti l'accesso a una più ampia gamma di veicoli e di servizi.



Spoticar riunirà l'attività degli 8 marchi commerciali esistenti, ad eccezione di DS Certified che viene mantenuto, e sarà introdotto inizialmente in Francia e complessivamente in 11 paesi europei entro la fine del 2019. Spoticar viene lanciato con un sito internet dedicato, una rete di punti vendita diffusi in tutto il paese, consulenze e un accompagnamento personalizzato, un'offerta 'soddisfatti o rimborsati' e la manutenzione dopo 15.000 km o 1 anno.



Il lancio di Spoticar si inserisce nel contesto del rapido mutamento di un mercato mondiale di 150 milioni di vendite e transazioni VO, in forte crescita, molto concorrenziale e fortemente digitalizzato. Oggi Groupe PSA realizza più di 800mila vendite annuali e transazioni attraverso i suoi 8 label, con l'obiettivo di generare più di un milione di vendite e transazioni entro fine 2021, nell'ambito del piano Push to Pass.(ANSA).