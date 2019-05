Mercedes Benz al Weekend del Camionista con nuovo Actros

Mercedes-Benz Trucks Italia torna al Weekend del Camionista, in programma il 25 e 26 maggio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in concomitanza con la prima tappa del FIA European Truck Race Championship, il campionato europeo riservato ai truck da gara. La casa di Stoccarda sarà protagonista non solo in pista ma anche nel paddock. Tra i cordoli con i Mercedes-Benz Actros da oltre 1.000 cv del team Tankpool 24 e nel paddock con lo stand di Mercedes-Benz Trucks Italia. In questa occasione sarà presente la novità del 2019, il nuovo truck della Stella e sarà svelata in anteprima un'edizione speciale in esclusiva per il mercato italiano. L'area espositiva di Mercedes-Benz Trucks Italia sarà caratterizzata dallo showtruck di 'Roadstars', la Community interattiva di Mercedes-Benz dedicata agli autisti e agli appassionati dei truck della Stella.



''Il Weekend del Camionista è l'occasione perfetta per entrare in contatto con i tanti fan dei truck della Stella rafforzando, inoltre, l'immagine sportiva del nostro marchio - ha commentato Domenico Andreoli, Head of Marketing, Press & Homologations di Mercedes-Benz Trucks Italia -. Quello di Misano è l'ambiente ideale per esprimere al massimo il nostro legame con il motorsport. Non a caso, proprio qui, sveleremo un'edizione speciale fortemente ispirata al mondo delle corse firmato Mercedes-Benz''.