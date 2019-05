Manuale dell'aftersales, presentazione all'Autopromotec

Un vademecum dedicato all'aftermarket automobilistico, capace di cogliere le trasformazioni che sta vivendo l'intero comparto, dalla digitalizzazione ai nuovi modelli di business. All'edizione 2019 di Autopromotec, la biennale internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico a Bologna, l'azienda italiana MotorK presenta Il Metodo GarageK, il primo manuale operativo dedicato ai service e al mondo dell'after sales. Firmato da Marco Marlia, co-founder e ceo di MotorK, il libro si propone come una bussola per orientarsi tra tutti i processi di digitalizzazione da intraprendere per diventare un'officina 2.0. Secondo un'indagine condotta da MotorK, circa il 30% dei service post-vendita non ha un sito web: considerato invece che i clienti sono ormai abituati a ricercare informazioni e servizi online, è chiaro che esiste un divario tra domanda e offerta, che può rappresentare un importante vantaggio competitivo per coloro che decidono di intraprendere finalmente un percorso di digitalizzazione. Il manuale nasce dall'esperienza di GarageK, la piattaforma Software-as-a-Service lanciata da MotorK nel 2018 e che ha già raccolto centinaia di clienti in tutta Italia tra officine, service e ricambisti. A partire dai casi di successo di clienti che hanno adottato la piattaforma digitale GarageK, Marco Marlia guida i lettori attraverso una riflessione puntuale ma soprattutto operativa su come integrare il digitale nella propria officina possa essere un'azione quotidiana e dai risultati tangibili.