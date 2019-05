Affidabilità veicoli, J.D. Power premia Opel Insignia

Opel Insignia è la vincitrice nel segmento delle medie nello studio sull'affidabilità dei veicoli condotto da J.D.Power. J.D. Power valuta ogni anno il livello di soddisfazione dei clienti per la propria vettura. La società, specializzata in ricerche di mercato, chiede ai proprietari che cosa pensano della qualità e dell'affidabilità della propria auto, di età compresa tra uno e tre anni.



Oltre che dai clienti, l'ammiraglia Opel è apprezzata anche dagli esperti di settore: nella sua versione Grand Sport, la vettura ha ottenuto l' 'Auto Test Winner 2019' con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nella propria categoria. Insignia Grand Sport aveva già vinto lo scorso anno nella stessa categoria. Questo risultato era stato completato da Insignia Sports Tourer, che aveva conquistato un secondo posto nel proprio segmento.



La cerimonia di premiazione congiunta si è svolta a Francoforte in Germania. In occasione dell'evento Arnold Pauluch, responsabile qualità di Opel, ha ritirato i trofei destinati all'auto vincente. Dal 2008 gli 'Auto Test Winner' sono annunciati insieme ai risultati della ricerca di mercato di J.D. Power sulla soddisfazione dei clienti.



Quest'anno la ricerca di J.D. Power si è basata su 12.854 risposte ricevute nel corso di interviste condotte online tra novembre 2018 e gennaio 2019.



Nell'ambito di questa ricerca di mercato vengono poste domande sulla qualità/affidabilità, sul fascino e sui costi di gestione. Tutte le valutazioni portano a una classifica che vede prevalere la marca o il modello con il minor numero di difettosità.