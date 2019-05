Seat al fianco di Marco Mengoni nel tour 2019

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Nell'ottica di rafforzare il proprio posizionamento nell'ambito musicale e grazie alla partnership siglata con Live Nation (principale agenzia di organizzazione di concerti ed eventi in Italia), Seat è official car di #MengoniLive2019, il tour di Marco Mengoni partito lo scorso 27 aprile da Torino e che si concluderà il 30 maggio a Bologna, accompagnando con la gamma Seat Urban Vehicles la crew dell'artista nelle dieci città che ospitano le 20 date del tour, che continua a collezionare sold out. Oltre a rafforzare il legame e il posizionamento del marchio in ambito musicale, la collaborazione con il tour permetterà anche diverse attivazioni a livello locale per avvicinarsi e interagire con il pubblico, che potrà così conoscere in prima persona Arona, Ateca e Tarraco, i tre modelli che formano la gamma Seat Urban Vehicles, lavorando così in sinergia con la campagna di comunicazione cross mediale attiva in queste settimane. La presenza di Seat in questo tour fornisce al marchio un'occasione per raccontare com'è cambiato il modo di ascoltare la musica quando si è al volante, condividendo le soluzioni tecnologiche all'avanguardia, come l'integrazione di Amazon Alexa, Shazam o Spotify, la connettività Full Link, l'impianto BeatsAudio Sound System, la radio DAB+, tra le altre, sviluppate per garantire una fruizione del prodotto musicale continua, comoda e sicura anche durante la guida. (ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: