Strada Parchi revoca chiusura traforo

Strada dei Parchi "revoca la decisione di chiudere il traforo del Gran Sasso" sulla A24. Lo ha detto all'ANSA il vicepresidente della concessionaria che gestisce le autostrade A24 e A25, Mauro Fabris, "alla luce di quanto emerso negli incontri al Ministero delle Infrastrutture, e questa mattina in Procura a Teramo". Domattina, ha riferito Fabris, ultimo incontro tecnico al Mit per concordare le azioni da intraprendere. Alla base del dietrofront di SdP, anche gli impegni assunti dalle amministrazioni interessate. "Domani mattina la concessionaria - ha annunciato - depositerà una memoria in Procura a Teramo in cui, a tutela dei propri dirigenti e della stessa società, ribadirà quanto è stato fatto finora e quanto intende ulteriormente realizzare per la messa in sicurezza ai fini ambientali delle gallerie del Gran Sasso, almeno per quanto riguarda le proprie competenze. Tutto ciò nell'attesa che il Governo e il Parlamento confermino i provvedimenti per risolvere i problemi dell'acquifero del Gran Sasso".