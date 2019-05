Guida tir da 12 ore e con carico legato male

Era alla guida del tir da 12 ore e stava trasportando 250 quintali di blocchi di marmo senza averli fissati bene sul pianale. Per questo un 29enne di origini romene è stato sanzionato dalla polstrada di Livorno con oltre duemila euro di multa, il ritiro della patente, 15 punti in meno e il fermo del mezzo. E' accaduto martedì scorso sull'Aurelia, in prossimità dell'interporto. I poliziotti hanno notato il mezzo con targa italiana transitare pericolosamente tra gli altri veicoli e gli hanno così intimato l'alt. Il 29enne non ha fornito spiegazioni agli agenti che gli hanno fatto notare di aver fissato il carico con una sola cinghia, ancorata di lato e non anche per tutta la lunghezza. In caso di brusca manovra i blocchi di marmo sarebbero potuti finire contro altre auto. Gli investigatori hanno inoltre esaminato la scatola nera del mezzo scoprendo che l'autista, diretto in Sardegna, era al volante da oltre 12 ore, in violazione dell'obbligo imposto a chi guida per lavoro di alternarlo con pause di riposo.