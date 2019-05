A14, chiusure notturne Val Vibrata-Giulianova

Per programmati lavori di pavimentazione sull'autostrada A14, il tratto compreso tra i caselli di Val Vibrata e Teramo-Giulianova Mosciano S.Angelo, verso sud, sarà chiuso nelle notti consecutive di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 maggio, con orario 22-6; sarà, inoltre, chiusa l'area di servizio Tortoreto ovest, nelle medesime notti, con orario 20-6. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Val Vibrata, si potrà percorrere la SS16 adriatica seguendo le indicazioni per Pescara con rientro sull'A14 alla stazione autostradale di Teramo-Giulianova-Mosciano S.Angelo, per proseguire in direzione di Pescara/Bari. Aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 501 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 digitale terrestre), sulla App My Way. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso pannelli a messaggio variabile.