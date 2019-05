La BMW 507 di Elvis protagonista al Villa D'Este 2019

La BMW 507 appartenuta ad Elvis Presley e due concept della Casa dell'Elica svelati in premiere mondiale sono gli highlights annunciati del Concorso di Eleganza Villa d'Este 2019, manifestazione che come sempre avrà per protagoniste alcune delle auto storiche più belle e più rare al mondo. L'edizione di quest'anno, in programma a Cernobbio nel weekend del 24-25 maggio, è stata presentata al ridotto Arturo Toscanini del Teatro alla Scala. Numerose le novità, a cominciare dall'anticipazione della lista dei concorrenti.



Leggendola velocemente si può scorgere l'indicazione della presenza di esemplari di grande pregio e di grande fascino, come un'Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928 e l'Aston Martin V8 Vantage del 1985 appartenuta a Elton John. Il veicolo più antico in gara sarà una moto, una Holcroft del 1901. Il più ammirato, però, sarà probabilmente proprio la BMW 507 del re del rock, recentemente restaurata, in passerella fuori concorso, che sarà presentata sopra un gigantesco giradischi.



Dal 1929, anno della prima edizione, è questo uno degli appuntamenti internazionali più attesi dagli appassionati di motori di tutto il mondo. Sono due le ricorrenze che verranno celebrate fra dieci giorni nella splendida cornice lariana: si tratta dei 90 anni del concorso e dei 90 anni dalla presentazione della prima auto BMW, brand della manifestazione dal 1999. All'epoca del primo Villa d'Este sfilavano vetture moderne dal sound coinvolgente: è nel segno di quel sound che è nato il tema di quest'anno, ''The simphony of engines''. Seguendo la sinfonia della musica prodotta dai propulsori d'epoca sono state previste otto categorie, tra cui spiccano quelle degli anni Venti-Trenta iscritte nella lista ''Goodbye roaring Twenties: the birth of the concorso'' e quelle appartenute alle celebrità del jet set, tra cui appunto l'Aston di Elton John, in gara tra le ''Baby you can drive my car: musical stars' cars''.



Tra le numerose iniziative di contorno, da segnalare l'asta di bolidi sportivi e di lusso, organizzata per la serata di sabato 24 da RM Sotheby's. Nel presentare il concorso, Sergio Solero, presidente di BMW Italia, in rappresentanza del gruppo tedesco che è main sponsor dell'evento, ha sottolineato: ''Il tema della cultura automobilistica e in senso più ampio della cultura è per noi centrale, non a caso ci troviamo a parlare del Villa d'Este al Teatro alla Scala, di cui siamo partner dal 2002. Quest'anno avremo modo di apprezzare il suono degli scarichi dei veicoli e delle moto selezionati dalla giuria tecnica. Non è possibile pensare al futuro se si perde il ricordo di un passato importante come quello che sta per andare in scena a Villa d'Este. Come diceva Leonardo da Vinci, ''L'esperienza è il solo insegnante in cui possiamo confidare'', e di esperienza e di genio al Concorso d'Eleganza, tra qualche giorno, ne potremo vedere in abbondanza''. A margine della presentazione, Danilo Zucchetti, managing editor di Villa d'Este, ha sottolineato l'importanza che riveste il concorso per il celebre hotel. ''Tra tanti eventi che ospitiamo, che vanno dall'economia alla moda, per noi questo è quello più rilevante dell'anno perché rappresenta quell'unicità e quell'autenticità che sono simboli nel mondo di Villa D'Este, in un legame tra passato e futuro che non ha riscontri di caratura assimilabile a livello internazionale''.