Da aftermarket a motorsport, ANFIA fa il bis ad Autopromotec

Aftermarket e motorsport: ANFIA raddoppia la sua presenza ad Autopromotec, la rassegna internazionale delle attrezzature e del post-vendita automobilistico in programma a Bologna Fiere dal 22 al 26 maggio.



In occasione della ventottesima edizione della Biennale dedicata al mondo delle quattro ruote, ANFIA sarà presente al padiglione 18 (stand A70 per la sezione aftermarket) assieme alla Guardia di Finanza, partner nelle attività di contrasto alla contraffazione dei ricambi auto, mentre, nel padiglione 31 BIS sarà possibile trovare la sezione Motorsport (stand A19), con la partecipazione dei team di Formula SAE Italy delle Università di Padova e di Trento.



Nell'area ANFIA-Aftermarket, alcune aziende associate organizzeranno, dal 22 al 25 maggio, delle sessioni tecnico-formative dedicate agli operatori del mondo della riparazione per presentare le principali innovazioni relative a componenti o sistemi dell'autoveicolo. In programma anche una sessione sul tema 'Officina 4.0: vantaggi, criticità e prospettive delle tecnologie digitali a supporto dei servizi' a cura della Sezione Automotive dell'ASAP Service Management Forum, community per la ricerca, la formazione, il networking e il trasferimento di soluzioni nell'ambito del sistema prodotto-servizio.



Il 23 maggio inoltre, ANFIA e MotorK, partner dell'associazione nell'ambito della formazione in 'Automotive digital management', saranno protagonisti del convegno 'Competenze e ruoli digitali per le aziende dell'aftermarket', incentrato sugli skills del marketing digitale e della gestione dei canali digitali da parte delle aziende attive nel comparto della ricambistica auto.



La sezione ANFIA-Aftermarket conta in totale 62 aziende associate, di cui un buon numero esporranno ad Autopromotec presentando le ultime novità di prodotto e sensibilizzando l'intera filiera, dal distributore al rivenditore e autoriparatore, sul valore della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.



L'area ANFIA-Motorsport ad Autopromotec, invece, darà spazio alla presenza espositiva della Formula SAE Italy, l'evento educational in programma dal 24 al 28 luglio presso l'Autodromo 'R. Paletti' di Varano de' Melegari, che apre interessanti opportunità di recruitment e di valutazione di innovative soluzioni tecnologiche da sviluppare per le aziende dell'automotive e del motorsport che sponsorizzano l'iniziativa.



Quest'anno, la competizione universitaria vedrà 100 team universitari di provenienza internazionale (33 per la classe delle vetture elettriche, 52 per la classe delle vetture a combustione interna, 10 per la classe driverless e 5 per la classe 3, che vede la presentazione del solo progetto della vettura, senza prototipo) sfidarsi nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione.