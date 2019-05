Con Vespa 'Fuori porta' per riscoprire gastronomia italiana

Si inaugura oggi al Museo Piaggio di Pontedera "Fuori Porta", una mostra che è un viaggio alla riscoperta di gastronomia e stile italiani, nel segno della Vespa. Aperta sino all'8 settembre, l'esposizione si articola in sei sezioni e celebra un originale abbinamento tra l'iconico scooter e la rivista La Cucina italiana, attraverso momenti della storia del nostro Paese, quando, sottolineano gli organizzatori "i nostri genitori, e i nostri nonni, saltavano in sella a una Vespa per andare in gita con una copia de La Cucina Italiana svolazzante nel portapacchi, i panini giusti nel cestino, il sorriso sulle labbra e una gran voglia di 'fare' l'Italia di ieri, di oggi e di domani". Le aree tematiche allestite sono "Signore e signorine", "All'aria aperta", "Italia Fuori Porta", "Una finestra sul mondo", "Questione di stile" e "Oggi". Ognuna ha come elemento portante Vespa e una ricetta di cucina. Si va dai "ripieni di ottimismo" alle lasagne leggere al ragù, dalla versione "zarista" delle uova ripiene, agli spaghetti alla Ungaretti, dai tartufi allo champagne al toast "rapido e raffinato".



In questo particolare viaggio, il visitatore potrà immergersi anche nelle fragranze dell'erba falciata e del pane appena sfornato, realizzate da Antonella Bondi, di Home&Food fragrances.



La mostra, sottolinea la nota di presentazione, "ripercorre e fa rivivere una storia che appartiene a tutti, illuminandola di una straordinaria attualità che è il riflesso dell'immagine di Vespa e de La Cucina Italiana, il cui successo si basa nell'essere stati sempre interpreti moderni, sempre contemporanei e 'cool' nella loro lunga tradizione". Visitabile dal martedì al sabato, dalle 10 alle 18, con ingresso libero, rimarrà aperta la seconda e la quarta domenica di maggio, giugno e settembre, le domeniche di luglio e agosto e nelle giornate di festa del 2 giugno e del 15 agosto.