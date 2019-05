Trofeo AppassionAuto unisce auto d'epoca alla solidarietà

Passione per le auto d'epoca e da collezione a braccetto con la solidarietà, anche quest'anno - dal 24 al 26 maggio con partenza dalle Terme di Comano in Trentino, fra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta - con l'edizione 2019 di AppassionAuto, Trofeo Tullio Chesi. Gli organizzatori puntano a replicare il successo ottenuto lo scorso anno, con 130 vetture iscritte, 20 trofei assegnati e 27.666,71 euro raccolti, che sono stati investiti in gran parte per la realizzazione del primo lotto dell'area idroterapica per Casa Sebastiano, la struttura destinata alla residenzialità di persone autistiche in gravi difficoltà familiari gestita dalla Fondazione Trentina per l'Autismo. Altri fondi sono stati destinati al progetto Dopo di Noi dell'Associazione Oasi Valle dei Laghi e di integrazione familiare della Comunità Handicap. Casa Sebastiano è anche un centro collegato al mondo della ricerca, all'avanguardia nello studio dell'autismo che rientra in quelli che vengono definiti 'disturbi pervasivi dello sviluppo' e che coinvolge in Italia - con gradi variabili di gravità - circa 600mila famiglie. AppassionAuto, sottolineano gli organizzatori, è ''un'occasione imperdibile per condividere la passione per le belle automobili, per scoprire con un tour dedicato tra laghi alpini, antichi castelli, dimore signorili, vette dolomitiche, orti biologici, per farsi conquistare da sapori genuini e autentici, ma soprattutto per far del bene ai ragazzi autistici di Casa Sebastiano, a Coredo in Val di Non''. Il programma per l'edizione 2019 prevede l'arrivo venerdì 24 maggio al Grand Hotel Terme di Comano dalle ore 15; un test-drive a cura di Centro Porsche Dorigoni di Trento (su prenotazione) e la cena di benvenuto a Castel Toblino. Sabato 25 maggio il ritrovo delle auto presso piazza della Fontana Ponte Arche inizierà alle 8, con partenza per l'Itinerario del Bondone alle 9. A seguire visita alla cantina Rotari di Mezzocorona e pranzo Dolomitico in quota al Rifugio Dosson con salita in cabinovia. Alle 19 Gran Galà di AppassionAuto nella sala congressi del centro termale e premiazione degli equipaggi e delle auto, seguito dalla cena di gala al Grand Hotel Terme di Comano. Per domenica 26 maggio dalle ore 8.00 è previsto il ritrovo auto presso piazza della Fontana Ponte Arche con potenza alle 9.30 per l'Itinerario degli Orti Biologici e successivo pranzo di arrivederci al Castel Pietra di Calliano a partire dalle 12.



Il raduno è riservato a 120 vetture e tutte le informazioni sono reperibili online sul sito www.appassionauto.it.