Roma: stop veicoli non autorizzati a Tridente, presidio vigili

"Da oggi sono iniziati i presidi della Polizia di Roma Capitale ai varchi elettronici della Ztl A1 Tridente, una delle zone più pregiate e turistiche della nostra città. È una fase di pre-esercizio per i varchi elettronici, per il pieno rispetto di una norma in vigore da anni, quella che vieta l'ingresso di automobili, motocicli e ciclomotori non autorizzati in questa area del Centro storico, compresa tra piazza del Popolo, via del Tritone, passeggiata di Ripetta e viale della Trinità dei Monti". Così su fb l'assessore alla Mobilità di Roma Linda Meleo. "Gli agenti della polizia locale saranno presenti ai varchi per un periodo di 30 giorni, insieme al personale dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità che distribuisce materiale informativo ai cittadini. Dopo la fase di pre-esercizio gli occhi elettronici vigileranno sul pieno rispetto del divieto. Lo ribadisco: stiamo facendo rispettare una norma in vigore da oltre quattro anni: i controlli sono partiti dopo un costante confronto con il territorio. Proprio oggi, inoltre, è partita la nuova linea 119 servita dai minibus elettrici. Un collegamento strategico di Atac a servizio del Tridente che restituiamo a cittadini, turisti e lavoratori dopo aver rimodernato e rimesso su strada veicoli ecologici. La Ztl A1 Tridente è attiva dalle 6.30 alle 19, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) e il sabato dalle 10 alle 19", conclude.