L'Automobile club Roma al Giro d'Italia

Con l'hashtag #rispettiamoci, ACI lancia al 102° Giro d'Italia la campagna di sensibilizzazione per la sicurezza di automobilisti e ciclisti, chiamati a condividere responsabilmente la strada a tutela anche dei pedoni. La mancanza di rispetto e consapevolezza, insieme all'evoluzione della mobilità sempre più integrata tra le varie forme di trasporto, provocano ogni anno 17.000 incidenti che coinvolgono le biciclette, per un totale di 260 morti e 18.000 feriti. Solo nella provincia di Roma, nel 2017 si sono contati 420 sinistri con 6 morti e 450 feriti. "Quattro prestigiose auto storiche sfileranno nell'ultimo chilometro di ogni tappa del Giro sotto l'egida di ACI Storico - dichiara Giuseppina Fusco, presidente dell'Automobile Club di Roma e vicepresidente dell'Aci - per promuovere i valori della sicurezza stradale e dello sport, ma anche la grande tradizione motoristica: proiettando nel futuro il nostro glorioso passato attraverso la consegna della maglia rossa ACI al miglior sprinter del Giro E''