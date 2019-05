Automotive: ad Allievi (Bosch) il premio Barsanti

E' stato assegnato a Gabriele Allievi, amministratore delegato di Bosch Italia, il premio internazionale Barsanti & Matteucci, promosso dal Comune di Pietrasanta (Lucca) e dal Rotary club Viareggio Versilia con il patrocinio dell'Università di Pisa e la collaborazione con l'Osservatorio Ximeniano di Firenze e Fonderia d'Arte Massimo Del Chiaro. La cerimonia di consegna del riconoscimento è in programma il 18 maggio alle 18 nell'ex convento del Chiostro di S.Agostino a Pietrasanta. Nell'occasione in piazza Duomo si terrà anche un'esposizione di auto tra cui modelli elettrici e storici di Fiat e Alfa Romeo e sarà aperto al pubblico il Museo dedicato al padre del motore a scoppio ospitato a Palazzo Panichi.

Il premio è stato istituito nel 2000 per ricordare Eugenio Barsanti, pietrasantino di nascita, e Felice Matteucci, i due scienziati toscani che 160 anni fa inventarono il motore a scoppio. Nelle precedenti edizioni è stato assegnato tra gli altri a Giorgetto Giugiaro, Gerhard Ertl, Maurizio Cheli, Jessica Kite, Philips Ruffles e Alfredo Felisa.