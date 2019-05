Mercedes Vans&Trucks, apre nuova sede di via Variola a Roma

La 'casa' storica di Mercedes Benz Trucks Italia si evolve facendo da 'front runner' alla strategia della Stella che vede un modo del tutto innovativo nella gestione del rapporto cliente-dealer. Design, innovazione, tecnologia, qualità di servizi di consulenza, vendita e assistenza si abbinano all'accessibilità - fondamentale per la gestione dei mezzi pesanti - grazie ad uno spazio esterno di oltre 5mila mq e ad una nuova viabilità con accesso diretto dal Grande Raccordo Anulare e alla prossimità con le principali direttrici autostradali italiane, e con il centro logistico europeo di Mercedes-Benz a Capena, che permette di ricevere componenti di ricambio in tempi brevi. La rinnovata sede di via Girolamo Variola a Roma (che ospita truck e van della Stella), il cui open day è previsto per domani, porta in cattedra una nuova customer experience - che farà da apripista alla rete dei dealer di ultima generazione - dove i clienti potranno confrontarsi con una squadra di professionisti esperti, specializzati ed appassionati con oltre 20 anni di esperienza nel mondo dei truck della Stella. Previste 10 postazioni di lavoro (comprese buche lunghe, buche corte, postazioni con sollevatori fissi e postazioni libere con sollevatori mobili), che sostituiscono il vecchio concetto di scrivania e sono allestite con strumenti di misurazione e riparazione all'avanguardia che coprono, insieme agli uffici, un'area di 2.800 mq per un totale (compreso l'esterno) di oltre 7.800 mq. Per una corretta diagnosi del veicolo è, inoltre, disponibile il banco prova motore, che permette di effettuare attente diagnosi dinamiche sulle prestazioni. L'offerta di servizi è completata dal prezioso Service 24h, il servizio di assistenza stradale firmato Mercedes-Benz e dei veicoli sostitutivi del programma 'Courtesy Truck'. ''Mercedes-Benz Roma è l'unica filiale della Stella in Italia e, per questo, la nostra mission è quella di offrire il miglior servizio possibile ai clienti che scelgono i nostri veicoli industriali come partner - ha dichiarato Benito De Filippis, ceo di Mercedes-Benz Roma -. Con il ritorno alla storica sede di via Girolamo Variola, possiamo garantire una maggiore dedication per i trucks, confermando il nostro ruolo di assoluti protagonisti per Mercedes-Benz Trucks Italia''. A fargli eco anche Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Vans Italia: ''Il futuro del trasporto di merci e persone passa attraverso l'efficienza, la qualità e la versatilità dei servizi, combinati con l'innovazione di un'offerta che, oltre a garantire i tradizionali valori della Stella, si rinnova sfruttando le potenzialità della digitalizzazione. Il nuovo showroom di Mercedes-Benz Roma, inaugura una nuova era per la nostra rete dealer, che si prepara a rispondere alle nuove sfide dell'Industry 4.0''.