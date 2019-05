Tesla lavora ad assicurazione auto per i suoi clienti

Tesla sta lavorando a una sua assicurazione sull'auto per i suoi clienti. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il colosso delle auto elettriche è al lavoro con due compagnie assicurative per mettere a punto un prodotto ad hoc per i suoi clienti con l'obiettivo di creare un prodotto che sia in grado di tenere in considerazione i benefici sul sistema di assistenza alla guida Autopilot. Tesla e' infatti convinta di aver più dati a disposizione sulle sue vetture e quindi poter offrire ai clienti un'assicurazione a costi inferiori.