Suv Dodge Durango SRT Pursuit, 'mostro' one-off da 798 Cv

E' in pieno svolgimento una delle gare più estreme tra quelle che si organizzano negli Stati Uniti, la One Lap Of America, che prevede il giro del Paese in una settimana, con 18 prove cronometrate su circuiti e aree private, per un totale di 3.379 miglia (5.438 km).



E una delle auto più ammirate e fotografate dal pubblico che segue questa manifestazione - erede della mitica Cannonbal - è lo speciale suv Durango SRT Pursuit, derivato dal modello di serie di FCA US, che grazie al trapianto del motore Hellcat della Dodge Challenger si è presentato alla gara con una potenza di ben 798 Cv sotto al cofano. Questo supersuv punta a vincere la sua categoria e fa affidamento anche su un assetto specifico, con enormi pneumatici condivisi con la Challenger Hellcat Widebody e un impianto frenante adeguato alle prestazioni da hypercar.