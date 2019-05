1000 Miglia 2019, ecco come Brescia si prepara a accoglierla

Presentato oggi il ricco calendario di eventi che animerà Brescia durante la settimana della 1000 Miglia 2019, una serie di appuntamenti che coinvolgeranno il centro cittadino dal 13 al 18 maggio. Il via ufficiale alle attività della trentasettesima rievocazione della 1000 Miglia sarà dato, come di consueto, dalla conferenza stampa di lunedì 13 alle ore 11 nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, al termine della quale ci sarà un momento dedicato all'annullo filatelico realizzato da Poste Italiane per la 1000 Miglia 2019.



Da lunedì e per tutta la settimana, le cantine del Consorzio Franciacorta, Official Sparkling Wine della 1000 Miglia 2019, in collaborazione con ristoranti e locali del centro, proporranno degustazioni e menù speciali. La tradizionale Santa Messa, alle 18 di lunedì 13, in Duomo Vecchio, precederà la quarta edizione del Trofeo Roberto Gaburri, la gara di regolarità sul circuito cittadino che attraverserà il cuore di Brescia: partenza alle 19:45 da piazzale Arnaldo e arrivo in piazza Paolo VI a partire dalle ore 20. Dal primo pomeriggio fino alle 20 di martedì 14 e dalle 8 alle 12 di mercoledì 15, il Villaggio 1000 Miglia in piazza Vittoria ospiterà la cerimonia di punzonatura delle auto in compagnia di RTL 102.5, radio Partner Ufficiale della corsa.



Le vetture, provenienti da via San Faustino e piazza della Loggia, lasceranno la piazza dirigendosi poi lungo via X Giornate, corso Zanardelli e piazza Paolo VI. Nella giornata di martedì 14, la 1000 Miglia vivrà anche al di fuori del centro storico: un festival musicale diffuso, Senti come suona. La 1000 Miglia in musica, coinvolgerà quattro quartieri periferici (Casazza, Lamarmora, Buffalora e Villaggio Badia) con musica live a partire dalle 10. Gran finale in piazza Vittoria dove, alle 15, si esibiranno i quattro gruppi coinvolti: Barabba Gulasch, Dirty Dixie Jazz Band, The Tamarros e Mascoulisse Quartet. Mercoledì 15 alle 14:30 il via alla corsa dal palco di Viale Venezia: le 430 auto in gara lasceranno la città per affrontare la prima e la seconda giornata di gara, arrivando a Roma nella serata di giovedì 16. Venerdì 17, mentre la corsa risalirà da Roma per raggiungere Bologna, Brescia ospiterà 1000 Passi per Brescia, gara non competitiva a passo libero, con partenza da largo Formentone alle ore 18:30. Saranno tre i percorsi che si snoderanno fra le bellezze della città: una marcia da 8,5 chilometri, una camminata da 5 chilometri e la Baby run, dedicata alle famiglie con bambini. La della Banda giovanile Filarmonica Isidoro Capitanio darà il via alla manifestazione. Sabato 18, ultimo giorno di gara, la città si preparerà ad accogliere il ritorno della corsa: a partire dalle 16:15 le auto sfileranno sulla pedana di viale Venezia. In piazza Vittoria, dalle 19, la cerimonia di premiazione: tutti i vincitori e le prime tre auto classificate verrano festeggiati dalla città in attesa dell'inizio di 1000 Miglia - The Night, la lunga notte che Brescia dedica alla Freccia Rossa. Dalle ore 18 nei locali del centro storico sarà possible gustare aperitivi e cene en plein air e dalle 19 musica dal vivo in piazzale Arnaldo. Alle 20 la Banda giovanile dell'associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, diretta dal Maestro Marina Maccabiani, attraverserà il centro storico verso piazza del Foro mentre alle 21:15 il Jazz Mood Quartet si esibirà live in piazzetta Pallata e piazza Paolo VI ospiterà Francesco Piu Duo - Peace and Groove a partire dalle 21:30. Il clou della serata sarà in piazza Loggia: dopo il live di RTL, alle 22:30 Jack Savoretti presenterà a Brescia Singing to the strangers, il suo nuovo album in tour europeo. La mostra Gli Animali nell'arte dal Rinascimento a Ceruti allestita a Palazzo Martinengo (Via Musei, 30) sarà aperta fino a mezzanotte, con ultimo ingresso alle ore 23. A tutti i visitatori sarà offerto un aperitivo omaggio, accompagnati dalle melodie jazz del B.P. No drums quartet, mentre il Parco Archeologico di Brescia Romana di piazza del Foro osserverà l'apertura straordinaria fino alle 23 con ingresso gratuito.