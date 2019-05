Una supercar su Ponte Vecchio, in piena zona pedonale nel centro storico di Firenze. E' accaduto questa mattina, quando una Lamborghini nera è stata bloccata dalla polizia municipale mentre attraversava lo storico ponte.

Alla guida un turista tedesco di 79 anni. L'anziano si è scusato e ha spiegato agli agenti di essersi perso mentre cercava parcheggio. Per lui è scattata una multa di circa 50 euro per ingresso in area pedonale, pagata sul posto ai vigili.