A Shanghai premiere asiatica per la Porsche Cayenne Coupé

A un mese dalla presentazione mondiale, la Porsche Cayenne Coupé è protagonista al Salone di Shanghai. Alla manifestazione motoristica, in svolgimento sino al 25 aprile, la nuova versione sportiva del Suv tedesco sfila in premiere asiatica, con l'obiettivo di diventare un oggetto del desiderio per i più ricchi fra gli automobilisti cinesi. Per la filiale locale promette di essere un modello in grado di incrementare l'attuale trend di vendite positivo: nel 2018 Porsche ha consegnato all'interno della Grande Muraglia oltre 80mila veicoli, di cui 31.000 Cayenne, con un incremento del 19% rispetto all'anno precedente.

Al lancio la Coupé verrà offerta con due motori turbo a benzina: si tratta del 6 cilindri 'tremila' da 340 Cv, in grado di sviluppare una coppia massima di 340 Nm e accreditato di consumi medi di 9,4-9,3 l/100 km, con emissioni di CO2 di 215-212 g/km e del 'quattromila' V8 da 550 Cv e 770 Nm, omologato per 11,4-11,3 l/100 km e 261-258 g/km.

"Con la Cayenne Coupé - ha sottolineato Oliver Blume, chairman dell'executive board di Porsche - portiamo ai consumatori cinesi una versione speciale del loro modello preferito. Stiamo espandendo la famiglia Cayenne con un veicolo che dimostra grande carattere. Come in ogni segmento in cui competiamo, anche con il Coupé vogliamo offrire l'opzione più sportiva della categoria. Questo è il motivo per cui continueremo a sviluppare la nostra offerta di prodotti con l'obiettivo di dare alla nostra clientela quello che vuole e di guadagnare nuovi acquirenti, specialmente in Cina, nostro singolo mercato nazionale più grande".