A Bologna più pattuglie dei carabinieri per Pasqua

Circa 50 militari impegnati ogni giorno per garantire una Pasqua sicura a cittadini e turisti. Il servizio, disposto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Pierluigi Solazzo, è operativo da ieri e proseguirà per l'intero periodo delle festività e dei successivi ponti. Oltre a intensificare i servizi ordinari di controllo del territorio, sono previste pattuglie a piedi nel centro storico, anche per assicurare un servizio di prossimità e vicinanza ai cittadini.



A vigilare sulla città sono una trentina di militari della Compagnia Bologna Centro, con le pattuglie in auto e a piedi, oltre a un'altra ventina di carabinieri del nucleo Radiomobile che, per motivi logistici, saranno in sella a motociclette, in grado di raggiungere più facilmente e con rapidità anche strade e vicoli del centro storico e della zona pedonale.