Porsche alza velo su 911 Speedster con pack Heritage

Un ritorno alle origini: la Porsche 911 Speedster con il design pack Heritage porta al salone di New York una ventata di classicismo.



Questa versione, disponibile esclusivamente in abbinamento ala vernice GT Silver Metallic, con il paraurti anteriore e le "frecce" dei parafanghi anteriori verniciati in bianco, rimanda alle radici del brand e rappresenta un concetto evoluto rispetto alla versione presentata alla fine dello scorso anno al salone di Parigi.



La grafica sul cofano del bagagliaio si ispira ai modelli storici Porsche 356. Nella parte posteriore della vettura spicca la scritta 'Speedster' in oro: all'interno la sellerie è in pelle nera con impunture rosse opzionali. Il bolide (1.948 esemplari disponibili) è costruito sulla base della precedente generazione di Porsche 911. La meccanica combina il 6 cilindri boxer aspirato di 4 litri da 502 CV di potenza massima e 470 Nm di coppia motrice abbinata a un cambio a sei marce.



L'allestimento di serie prevede elementi della carrozzeria in fibra di carbonio e materiali plastici, oltre all'impianto frenante carboceramico: il climatizzatore è un optional gratuito. In configurazione base la 911 Speedster dichiara un peso di 1.465 chili.