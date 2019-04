Lamborghini, il museo cambia veste e diventa 'Mudetec'

Il museo Lamborghini di Sant'Agata Bolognese cambia veste e diventa 'Mudetec', il museo delle Tecnologie: uno spazio per raccontare il mondo Lamborghini attraverso le innovazioni e le eccellenze che hanno rivoluzionato non solo il marchio della Casa del Toro, ma l'intero panorama del settore automobilistico, creando nuovi concetti e gettando le basi tecnologiche di domani.

Dalle vetture più iconiche del passato, come la 350 Gt, la Miura, la Countach e la Lm002, alle più recenti ed esclusive Asterion, Centenario, Aventador Svj, i visitatori potranno ammirare la storia di Automobili Lamborghini. A questo si aggiunge il mondo dell'aerodinamica e dell'elettronica, con le recenti tecnologie innovative implementate sui modelli Huracán e Aventador. Il museo rafforza anche l'attività educativa, con due nuovi laboratori didattici rivolti agli studenti. Per celebrare questo rilancio, nella nuova veste di 'Mudetec' e il tratto pionieristico della Casa del Toro sul fronte dell'innovazione e del design, si apre inoltre la mostra "Future Shapers since 1963". Il percorso si articola sulla base di un racconto temporale suddiviso per decadi, che vede protagonisti quei modelli che hanno rivoluzionato l'epoca in cui sono nati.

La mostra è visitabile tutti i giorni dal 16 aprile al 31 ottobre 2019, dalle 9.30 alle 18.

La visita al Museo è completata dall'esperienza di guida virtuale a bordo di un nuovo simulatore e dai tour delle linee di produzione, effettuabili su prenotazione.