In Germania Alfa Romeo Giulia premiata 'Classica del futuro'

Doppio successo di prestigio per l'Alfa Romeo ai Motor Klassik Awards 2019: la berlina Giulia si è aggiudicata per la quarta volta consecutiva il premio 'Classica del futuro' della rivista tedesca, nella categoria 'classe media', mentre la Tipo 33 Stradale, gioiello motoristico del 1968, firmato da Franco Scaglione e prodotto in soli 18 esemplari, ha conquistato il primo posto nella sezione 'Pietre miliari del design'. Alle votazioni hanno partecipato oltre 16.000 lettori del periodico: la Giulia ha trionfato con il 33,4% delle preferenze, mentre è andato addirittura il 37,3% dei voti alla Tipo 33 Stradale, vettura da 260 km/h di velocità massima, basata sull'omonima macchina da corsa, dotata di un motore V8 di 2,0 litri di cilindrata da 230 Cv. Nel ritirare il premio assegnato alla sportiva d'antan del Biscione, Roberto Giolito, responsabile di FCA Heritage, ha sottolineato: "La storia di Alfa Romeo è ricca di icone di design. Se dovessimo sceglierne una, sarebbe la Tipo 33. Sono onorato di rappresentare il team che nel 1968 ha creato questa coupé unica nel suo genere".