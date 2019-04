She's Talk, secondo appuntamento alla Formula E di Roma

All'e-Village allestito all'Eur per la Formula E è andato in scena il secondo talk organizzato da Mercedes nell'ambito dell'iniziativa She's Mercedes che prevede talk di donne che raccontano il difficile equilibrio tra vita privata e lavorativa.

Tema del secondo incontro, le 'Smart Cities for All: Women Leaders Talk': quattro le donne leader che si sono incontrate per discutere l'importanza del ruolo delle donne nel cambiamento in atto all'interno delle città. Mary Crass, Head of Institutional Relations and Summit ITF, Luciana Iorio, Chair of the Global Forum for Road Safety WP1, Kari Eik, Secretary General for OiER/United Smart Cities Program e Susie Wolff, Venturi Formula E Team Principal, offriranno la propria visione sul concetto di smart city, indicando i principali attori ed i megatrend di questa trasformazione culturale, economica e sociale.

''Per integrarci nel sistema virtuoso delle smart cities, stiamo trasformando la nostra vocazione naturale, da costruttori di automobili a provider di servizi di mobilità - ha dichiarato Radek Jelinek, presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia - A guidarci in questa fase di profondo cambiamento, il più grande nella storia dell'automobile, è Case, l'acronimo che definisce la nostra strategia per una mobilità sempre più Autonoma, Connessa, Condivisa e integrata attraverso servizi intelligenti e, naturalmente, Elettrica''. Tra i protagonisti dell'evento, anche lo chef Davide Oldani, brand ambassador della Stella, che ha presentato 'She's Future', il suo piatto dedicato al Talk.