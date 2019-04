Citroen, fino al 30 aprile iscrizioni al 'raduno del secolo'

Un mega-raduno per festeggiare i cento anni di Citroen. Nell'ambito della compagine di eventi prevista per celebrare il centenario del marchio del double chevron è previsto anche il 'raduno del secolo', organizzato in collaborazione conl'Aventure Peugeot Citroën DS, si svolgerà dal 19 al 21 luglio a La Ferté-Vidame, sito storico della marca per i suoi test in segretezza, dove fu messa a punto tra le altre la 2 CV. All'evento di richiamo internazionale dedicato ai collezionisti e ai proprietari delle auto storiche del marchio francese sono previsti quasi 11mila collezionisti, fino a 5.000 le auto esposte con un numero di visitatori attesi che potrebbe raggiungere quota 50mila persone. I collezionisti avranno tempo fino a martedì 30 aprile per iscrivere la propria auto all'evento.