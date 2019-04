Tennis & Friends con Peugeot 508, si parte da Napoli

È partito il conto alla rovescia per l'edizione 2019 di Tennis & Friends, l'evento che vede protagonisti sulla terra rossa volti noti dello spettacolo e dello sport, impegnati in match che avranno come scopo promuovere la prevenzione e il corretto stile di vita. Anche quest'anno Peugeot conferma la sua partecipazione alla kermesse, con la presenza della nuova ammiraglia della gamma, la 508, nonché la messa a disposizione dell'organizzazione come courtesy car di alcuni modelli della propria gamma.



Il primo appuntamento si svolgerà a Napoli, da domani a domenica, e la sfida tra i vip dello sport e dello spettacolo avverrà in due location differenti, il Tennis Club Napoli e il Lungomare via Caracciolo della città partenopea.



Una strategia innovativa quella di Tennis & Friends che ha come obiettivo la diffusione della cultura della prevenzione e la promozione dello sport. Una iniziativa che ha saputo coinvolgere dal 2001 ad oggi 200.000 persone, con una crescita costante annua di oltre il 20% che ha permesso di effettuare più di 66.000 check-up gratuiti fino ad oggi.



L'evento partenopeo - reso possibile dalla collaborazione della Regione Campania, del Comune di Napoli e delle maggiori Istituzioni nazionali - vedrà il supporto di Peugeot e dei suoi concessionari locali che esporranno la nuova 508 e metteranno a disposizione dell'organizzazione alcuni modelli della gamma del Leone come courtesy car. Per Peugeot il legame con il tennis dura da 35 anni, quando nacque il sodalizio con il Roland Garros. Questo legame le consente di diffondere e rafforzare la sua l'immagine in un mondo che conta un'ampia base di praticanti di tutte le categorie sociali e demografiche, con una diffusione pressoché omogenea su tutto il territorio. Tappe successive, il 18 maggio a Roma, in occasione degli Internazionali BNL d'Italia, e l'11, 12 e 13 ottobre nuovamente a Roma.