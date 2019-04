Maserati Levante S Q4 GranSport 2019 protagonista a New York

Sono pronti ad accendersi sulla Casa del Tridente i riflettori del Salone di New York 2019: alla rassegna nordamericana, prevista dal 19 al 28 aprile, la Maserati presenterà in premiere continentale il programma di personalizzazione One of One e il Levante, nella variante S Q4 GranSport my19, con interni in Pelletessuta, firmata dalla Ermenegildo Zegna. Morbida, leggera e pregiata, la Pelletessuta è un materiale particolarmente resistente e di grande fascino, destinato dal 2020 a impreziosire vari modelli esportati nel mercato statunitense. L'esemplare del Suv italiano esposto nella kermesse motoristica della Grande Mela abbina il nuovo tipo di nappa, frutto della ricerca tecnologica dell'azienda di moda, a un'appariscente carrozzeria color bronzo. Per quello che riguarda il programma One of One, il Costruttore modenese ricorda: ''i clienti possono scegliere tra migliaia di opzioni per gli interni e gli esterni, in funzione delle proprie esigenze e dei propri gusti personali. Cromatismi, materiali pregiati, dettagli di design: il team di progettisti del Centro Stile Maserati lavora a stretto contatto con ogni cliente per creare una vettura unica come la personalità di chi la guida''.